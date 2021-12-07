الكاف: رصد إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل تراجع عدد الحالات النشيطة

تراجع عدد الحالات النشيطة لفيروس “كورونا” المسجلة خلال ال10 أيام الاخيرة بولاية الكاف بصفة ملحوظة، حيث انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي خلال هذه الفترة إلى 7، وكذلك عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى مصابين اثنين.

وسجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، إصابة واحدة بالفيروس دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة، وفق ما أفاد به ل”وات”، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية، عبد الباقي الجمني، وذلك بعد صدور نتائج 25 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 04 و05 ديسمبر .

ويرتفع، وفق التحيين الجديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” إجمالي الإصابات إلى 19673 اصابة، منها 19666 حالة تعافي، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 697 وفاة.