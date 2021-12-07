إرتفاع عدد الاصابات بفيروس إلتهاب القصيبات الهوائية لدى الأطفال بالقيروان

يشهد المستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، اكتظاظا في قسم طب الاطفال جراء موجة إنتشار فيروس التهاب القصيبات الهوائية لدى الاطفال و خاصة الرضع دون 6 أشهر .

و حسب ما افاد به الدكتور حسين المتجول رئيس القسم في تصريح لصبرة أف أم فان المستشفى يستقبل يوميا قرابة 35 طفلا مصابا بينهم 15 حالة في الايواء و 5 حالات حرجة في قسم الانعاش مع تسجيل حالة وفاة.

هذا و أضاف الدكتور متجول،أنه من المنتظر ارتفاع عدد الوفيات نظرا للحالات الخطرة تحت التنفس الاصطناعي، كما دعا الاولياء الى المحافظة على اطفالهم و تجنبهم كل ماهوا تواصل جسدي مع الآخرين .

يذكر ان الفيروس يتسبّب في التهابات حادّة بالقصبات، مما يؤدّي إلى تعكّر حالة المصاب وارتفاع درجة حرارته مع سعال متواصل، وصعوبة كبيرة في التنفس تصل حد توقف الرضيع أحيانا عن التنفس لمدة ثوانٍ، ممّا يستوجب الإقامة بأقسام الإنعاش.