عاجل-أكدت انه من مناصري سعيد: عبير موسي تكشف رسالة تهديد بتصفيتها..

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، إنها قد تلقت تهديدات بالتصفية الجسدية عن طريق إرسالية قصيرة وصلت إلى هاتف النائب بالحزب، مجدي بوذينة.

وأضافت في تصريح اذاعي لجوهرة اف ام اليوم أن الرسالة جاءت من شخص مجهول و تضمنت تهديدا صريحا له و لها بالتصفية “على غرار ما حدث مع الرئيس الراحل بن علي، حيث زعم أن أمريكا هي من تقف وراء وفاته وأن كل تجمعي سيواجه نفس المصير”، وفق قولها.

وأوضحت موسي أن الحزب قام بتكليف عدل تنفيذ لمعاينة الإرسالية القصيرة والتقدّم بقضية في الغرض لتتبع كل من يقف وراء هذه التهديدات، مشيرة إلى أن “الحساب الشخصي للشخص المشتبه به على فايسبوك يتضمن سبّا وثلبا لها و قد تبيّن أيضا، أنه من مناصري الرئيس قيس سعيد منذ سنة 2019”.

وتابعت رئيسة الحزب الدستوري الحر: “أنا لا أشعر بالأمان طالما من يحكم تونس يرفض محاسبة الإرهابيين”.