سفارة أمريكا بتونس تعلن عن إجراءات جديدة لدخول الولايات المتّحدة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، عن اجراءات جديدة لدخول الأراضي الأمريكية دخلت حيز التنفيذ بداية من يوم أمس الاثنين.

وأكدت السفارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك انه “يتعيّن على المسافرين البالغة أعمارهم عامين فأكثر بغض النظر عن حالة التلقيح الاستظهار باختبار سلبي لـCOVID-19 قبل يوم واحد من السفر إلى الولايات المتحدة”.

وبالنسبة للمسافرين من غير الأمريكيين أو من غير المقيمين الدائمين بالولايات المتحدة أوضحت السفارة انه “يتعين عليهم تقديم إثبات اجراء التلقيح”.