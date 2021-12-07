عامل يستولي على 25 ألف دينار من الشركة التي يعمل بها بنابل

تمكّن أعوان الادارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية التابعة لادارة الشرطة العدلية من إماطة اللثام عن عملية سطو تعرض لها مقر شركة تونسية أجنبية لتصدير المنتوجات الفلاحية بجهة فندق الجديد بقرنبالية، والاستيلاء من داخلها على مبلغ 25 ألف دينار كان مخصصا لخلاص العملة.

وتفيد الأبحاث المجراة أن الممثل القانوني للشركة أبلغ عن تعرض الخزنة إلى السرقة والاستيلاء من داخلها على المبلغ المالي المذكور والذي كان مخصصا لخلاص عدد من العملة، وذلك بعد وضعه هناك من طرف كاتبة المدير المالي.

وأفادت محاضر البحث بأن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية نجحوا أمس أي بعد يومين من وقوع السرقة من الكشف عن تورط أحد العملة في عملية السطو، والذي اعترف بما نسب اليه ، ليتم لاحقا حجز جزء هام من المبلغ المسروق أخفاه داخل منزلي شقيقيه.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالعامل المظنون فيه لاستكمال التحقيقات معه واحالته لاحقا على أنظار القضاء وفق موزاييك أف أم.