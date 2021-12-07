وزارة المالية : الأشخاص الراغبين في مواصلة الانتفاع بالنظام التقديري مطالبين بالحصول على مطبوعة التصريح بالضريبة التقديرية

أفادت وزارة المالية أن الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري والراغبين في مواصلة الانتفاع بالنظام المذكور، يجب عليهم الحصول على مطبوعة التصريح بالضريبة التقدريرية ( نسخة 2021) من قباضات المالية أو تحميلها عبر موقع الانترنات الخاص بمصالح الجباية والاستخلاص www.impots.finances.gov.tn

وأضافت في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أنّه ينبغي تعمير التصريح بكل دقة مع ضرورة وضع علامة في الخانة المخصّصة لطلب الانتفاع بفترة جديدة مدتها 6 سنوات في النظام التقديري.

كما يجب تضمين المعطيات المتعلّقة بالنشاط بالتصريح المذكور أعلاه إيداع التصريح بالضريبة التقديرية لدى قباضة المالية المختصة ترابيا قبل 31ديسمبر 2021.

ولفتت الوزارة في البلاغ ذاته، إلى أنّ مصالح الجباية تبقى مؤهلة قانونا لعدم قبول مطالب الانتفاع بالنظام التقديري مدة 6 سنوات أخرى وذلك في صورة عدم استيفاء المعطيات المضمنة بالتصريح بالضريبة التقديرية (بالتصريح الأولي أو بالتصريح التصحيحي) أو في صورة حصولها على معطيات أخرى تتعلق بنشاط المعني بالأمر.

وأشارت إلى أن كل منتفع بالنظام التقدريري، لا يتولى طلب تجديد الانتفاع بالنظام المذكور ضمن تصريحه بالضريبة التقديرية، يتم إلحاقه آليا بالنظام الحقيقي بداية من شهر جانفي 2022.

يشار أن هذا البلاغ يهم الأشخاص المنضوين تحت النظام التقديري والمتحصلين على معرفات جبائية خلال سنة 2016 والسنوات السابقة.

ولمزيد المعلومات يمكن الاتصال بمركز الارشاد الجبائي عن بعد على الرقم : 81100400