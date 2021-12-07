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تسجيل قرابة 200 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

2021/12/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أحصت وزارة الصحة بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، حالة وفاة واحدة و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بنسبة تحاليل ايجابية تبلغ 3.44 بالمائة، حسب ما تضمنه، اليوم الثلاثاء، البلاغ اليومي للوزارة المتعلق بتطور الوضع الوبائي وانتشار فيروس كورونا.
وارتفع بذلك عدد الإصابات الجملية منذ تسجيل أول حالة في تونس في مارس 2020 إلى قرابة 719 ألف حالة إصابة ووصل إجمالي الوفيات إلى 25 ألفا و407 حالات وفاة إلى حدود أمس.
وفي المقابل سجلت الوزارة تعافي 126 شخصا من الإصابة بكورونا يوم 6 ديسمبر الجاري ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 691 ألفا و797 متعافيا.
ويقيم بتاريخ، أمس الاثنين، بالمستشفيات والمصحات الخاصة 163مريضا وتأوي أقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 53 مريضا فيما يخضع 9 مرضى للتنفس الاصطناعي.

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