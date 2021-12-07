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بورصة تونس تنهي حصة الثلاثاء على شبه استقرار

2021/12/07 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أقفل المؤشر المرجعي لبورصة تونس، ” توننداكس” حصّة، الثلاثاء، على شبه استقرار مع تسجيل تراجع طفيف لم تتجاوز نسبته 0،06 بالمائة ليبلغ مستوى 6976،59 نقطة وسط حجم تداول جملي بلغ 1،7 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، فقد تصدر سهم مجموعة تواصل القابضة قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 4،2 بالمائة (0،470د)، مسجلا حجم تداول في حدود 5 آلاف دينار، علما وأن السهم حقق تطوّرا طفيفا في حدود 5،7 بالمائة، منذ بداية سنة 2021.

وسجل سهم “أوفيس بلاست” زيادة بنسبة 3،9 بالمائة (1،590د) وسط حجم تداول ضعيف، في حدود، 6 آلاف دينار.

في المقابل، تراجع سهم الصناعات الكيميائية للفليور بنسبة 2 بالمائة (78،400د). شهد سعر السهم ارتفاعا بنسبة 14،1 بالمائة، منذ بداية 2021.

كما تقلص سعر سهم الاتحاد الدولي للبنوك بنسبة 2 بالمائة (15،240د) مسجلا حجم تداول بقيمة 39 ألف دينار.

وحقق سهم الصناعات الكيميائية للفليور أكبر حجم تداول بقيمة 245 ألف دينار، ما يعادل 14 بالمائة من الحجم الجملي للمبادلات لحصة، الاربعاء.

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