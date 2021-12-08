مدنين: تسجيل 67 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” منها 36 اصابة لدى تلاميذ

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، 67 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا”، منها 36 اصابة في صفوف التلاميذ، و6 اصابات وافدة، دون تسجيل اية حالة وفاة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة التي رصد اغلبها في جزيرة جربة ب43 اصابة بحومة السوق (23 إصابة لدى تلاميذ)، و21 اصابة بميدون (منها 12 إصابة لدى تلاميذ)، و5 اصابات بجرجيس منها إصابة لدى تلميذ، واصابة واحدة في كل من بن قردان وسيدي مخلوف، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات المحلية الى 33558 اصابة.

وشدد الدكتور زيد، على توخي الحذر والانتباه في ظل تواصل انتشار فيروس “كورونا”، والالتزام بشروط التوقي من هذا الفيروس، واحترام البرتوكول الصحي، مع الاقبال على التلقيح، مشيرا الى ان اغلب الاصابات لا تستدعي الإيواء بالمستشفيات ولا تحمل اعراضا سريرية.

واعتبر الدكتور زيد، ان تسجيل حالات إصابة وافدة يوميا لدى ليبيين قادميمدنين: تسجيل 67 اصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” منها 36 اصابة لدى تلاميذن عبر معبر راس جدير، يفرض الاسراع في نتائج التقطيع الجيني، تحسبا من اكتشاف اي متحور جديد، وخاصة بعد رصد متحور “اوميكرون”، مع تشديد الاجراءات بالمعابر الحدودية.

يذكر ان انتشار الفيروس بالوسط المدرسي وخاصة بجزيرة جربة، ادى الى غلق 3 مؤسسات تربوية في فترة مهمة تتزامن مع الامتحانات، ما سيدخل اضطرابا على رزنامة الامتحانات وسير الدروس من ناحية، ويفترض من ناحية اخرى، مضاعفة الجهود والتنسيق المحكم لتطبيق البرتوكول الصحي بالمؤسسات التربوية وعزل اية اصابة يقع رصدها.