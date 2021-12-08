قابس : تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس “كورونا”

كشف منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الأربعاء، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس “كورونا” لشخصين من مطماطة الجديدة، وذلك من مجموع 52 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بالوباء.

وأوضح جبران، في تصريح لـ”وات”، أن العدد الجملي لحالات التعافي بلغ إلى حد اليوم 22 ألفا و391 شخصا من بين إجمالي 22 ألفا و411 إصابة مسجّلة منذ بداية الجائحة، فيما يبلغ حاليا العدد الجملي لحالات العدوى النشطية 20 حالة تتوزع الى 7 حالات بكل من قابس الجنوبية ومطماطة الجديدة، و3 بالمطوية، وحالتين بوذرف، وحالة واحدة بمارث.

هذا وتبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس “كورونا” في ولاية قابس 5 اصابات لكل 100 الف ساكن، مع إيواء 4 مرضى باقسام “كوفيد 19” بالمؤسسات الاستشفائية بالجهة.