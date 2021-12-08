هذا ما تقرّر في حقّ أعوان الأمن المتهمين بالاعتداء بالعنف على شاب بباجة

تم أمس الثلاثاء 7ديسمبر 2021 ، إحالة عوني الأمن الموقوفين بحالة سراح، وذلك فيما عرف بقضية الاعتداء بالعنف على شاب من طرف 4 اعوان امن داخل سيارتهم الأمنية بعد أن ضبطاه بصدد تصوير حادث مرور السيارة الأمنية طرف فيه.

ووفق ما أكده اليوم المساعد الأول لوكيل الجمهورية بابتدائية باجة الشاذلي شنوف والناطق الرسمي بها في تصريح لموزاييك فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بباجة قررت إحالة جميع اعوان الأمن المظنون فيهم بحالة سراح من أجل الاعتداء بالعنف الشديد بدون موجب من طرف موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه طبقا للفصل 101من المجلة الجزائية.

وللتذكير فإن قاضي التحقيق الرابع بابتدائية باجة كان قد أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق عوني امن وإبقاء الآخرين بحالة سراح وذلك بتاريخ 19 أكتوبر 2021 ،في ذات القضية .

اثر ذلك أصدر نفس القاضي قرار ختم الأبحاث المتعلق بالواقعة وإحالة جميع المظنون فيهم بحالتهم (اثنان بحالة إيقاف والاخران بحالة سراح) على أنظار المجلس الجناحي بباجة موجها لهم تهم الاعتداء بالعنف الشديد بدون موجب من موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه.

وفي مرحلة أخرى تولت النيابة العمومية استئناف القرار المذكور وبذلك تمت إحالة الملف على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بباجة والتي تولت يوم أمس البت في الملف بتأكيد قرار ختم البحث المذكور .