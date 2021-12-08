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وزارة العدل تدعو الأسرة القضائية والمتقاضين الى استكمال التلاقيح ضد فيروس كورونا قبل 22 ديسمبر الجاري

2021/12/08 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

دعت وزارة العدل كافة الإطارات والأعوان وكل مكونات الأسرة القضائية الموسعة، وكذلك المتقاضين من مرتادي المحاكم والمؤسسات الراجعة لها بالنظر، إلى المسارعة باستكمال التلاقيح اللازمة ضد فيروس كورونا، والمبادرة بالحصول على جواز التلقيح، حتى يتسنّى الاستظهار به في الآجال المحدّدة، وفق المرسوم عدد 1 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 والمتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف – 2 “.

وبينت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاربعاء، أن هذه الدعوة تندرج في إطار الاستعداد لحسن تطبيق أحكام المرسوم المذكور، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ 22 ديسمبر 2021، وحرصا منها على صحة و سلامة كافة المتدخلين في المنظومة القضائية.

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