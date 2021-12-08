المهدية:تسجيل حالة وفاة واحدة و3 إصابات جديدة مع تعافي مصابين اثنين

رصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الأربعاء، حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بالفيروس، إضافة إلى 3 إصابات جديدة، مع تعافي مصابين اثنين، وفقا لنتائج التحاليل المخبرية لـ67 عينة.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25832 إصابة، من بينها 24946 حالة شفاء، و777 حالة وفاة، إلى جانب 109 حالات نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1102 مواطنين، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 676 انتفعوا بالجرعة الأولى و183 بالجرعة الثانية و241 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى مواطنان اثنان تطعيما بهدف السفر خارج البلاد.