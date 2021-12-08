المنحى السلبي يلازم توننداكس في اقفال الاربعاء

أنهت بورصة تونس حصّة، الإربعاء، على منحى سلبي اذ تراجع مؤشرها المرجعي توننداكس بنسبة 0،1 بالمائة ليصل الى النقطة 6966،48 وسط معاملات اتسمت بقيمة ضعيفة لم تتخط 2 مليون دينار، بحسب الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم إسمنت بنزرت قائمة الارتفاعات بعد تطوّر سعره بنسبة 4،5 المائة ليقفل عند مستوى 2،090 دينار دون ان تتجاوز قيمة المبادلات، عى السهم ذاته، الألف دينار. وزادت قيمة سهم الشركة الصناعيّة العامّة للمصافي بنسبة 4 بالمائة لتبلغ 0،520 دينار مع تسجيل صفر مبادلات.

وتكبد سهم تواصل القابضة أعلى الخسائر بعد أن فقد 4 بالمائة من سعره لينهي الحصة عند 0،710 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 5 آلاف دينار.

كما تدحرج سعر شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 1،5 بالمائة (1،330 د) مع تحقيق مبادلات بحجم 8 آلاف دينار.

وكان سهم دليس القابضة الأكثر حركية خلال الحصّة مستحوذا على أكبر حصّة من المعاملات في حدود 0،6 مليون دينار اي ما يعادل 30 بالمائة من هذه المعاملات. وأنهى السهم الحصّة على نسق إيجابي إثر تحقيق زيادة في سعره بنسبة 1،3 بالمائة (14،790 دينار).