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هيئة الانتخابات..قبول ثلاث قائمات اوليا للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية الشيحية من ولاية صفاقس

2021/12/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, سياسة

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن قبول ثلاث قائمات اوليا للانتخابات البلدية الجزئية ببلدية الشيحية التابعة لولاية صفاقس، التي ستنتظم يوم الأحد 30 جانفي 2022 ويوم السبت 29 جانفي المقبل بالنسبة للأمنيين والعسكريين.

وتوزعت هذه القائمات بين واحدة حزبية(حركة النهضة) وقائمتين مستقلتين(الشيحية تجمعنا والشيحية لنا)، على أن يتم الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيّا بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم الأحد 9 جانفي 2022، وقبول مطالب سحب الترشحات في أجل أقصاه يوم السبت 1 جانفي 2022، وفق رزنامة الانتخابات الجزئية في هذه البلديّة.

وتنطلق الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات الجزئية ببلديّة الشيحية، يوم الاثنين 17 جانفي 2022 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 28 جانفي 2022 على الساعة منتصف الليل، وتوافق فترة الصمت الانتخابي يوم السبت 29 جانفي ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدّائرة الانتخابيّة.

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