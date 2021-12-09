امكانيّة تراجع الدولة عن إجبارية الستظهار بجواز التلقيح: مستشارة وزير الصحّة توضّح

أفادت مستشارة وزير الصحة ايناس عيادي،بأنه لا نية لرئاسة الحكومة ولوزارة الصحة بالتراجع عن تنفيذ المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 والمتعلق بجواز التلقيح، الخاص بكوفيد 19 .

وبينت العيادي ان هذا المرسوم يفرض الاستظهار بالجواز الصحي قبل الدخول الى الهياكل والفضاءات عمومية وينص على تطبيق منع الدخول إلى تلك الفضاءات والأماكن في صورة عدم الاستظهار بجواز التلقيح.

يذكر أن الجواز الصحي للتلقيح هو وثيقة رسمية تؤكد استكمال جدول التلقيح ضد فيروس كورونا، وتسمح للشخص بالدخول إلى الأماكن والهياكل المحددة من قبل الدولة.