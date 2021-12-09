حريق مقر حركة النهضة: النيابة تفتح تحقيقا..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ قليل بفتح بحث تعهدت به إدارة الشرطة العدلية للكشف عن ملابسات وأسباب الحريق الذي اندلع ظهر اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021 داخل المقر المركزي لحركة النهضة مع تأكد حدوث وفاة ناجمة عن هذا الحريق.

وأكدت مصادر لموزاييك أنه ينتظر حلول ممثل عن النيابة العمومية وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، على عين المكان لإجراء المعاينات الأولية اللازمة والإذن لاحقا بجملة من التساخير والأبحاث التي ستساعد على الكشف عن كامل ملابسات الحريق الذي نشب بمقر حركة النهضة.