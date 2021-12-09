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هذا ما كشفته التحريات الأوّليّة للنيابة العموميّة بخصوص حريق مقر حركة النهضة #خبر_عاجل

2021/12/09 الأولى, المصدر, حوادث و قضايا

أعلن مكتب الإتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أنه “بناء على إعلام النيابة العمومية بحصول حريق بمقر حزب حركة النهضة، الكائن بمنطقة مونبليزير بالعاصمة، نتج عنه وفاة أحد المواطنين، تنقّلت النيابة العمومية إلى مكان الواقعة وتمت معاينة جثة بالطابق الأرضي لمقر هذا الحزب”.

كما جاء في البلاغ الصادر عن مكتب الإتصال بالمحكمة الابتدائية، أن التحريات الأولية تفيد بأن “الهالك وبعد الدخول إلى مقر النهضة وبوصوله الطابق الأول، أضرم النار في جسده”

وقد تم تعهيد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالبحث، وفق المصدر الذي أكّد أن الأبحاث ما تزال جارية.

يُذكر أن حريقا اندلع، بعد ظهر اليوم الخميس، بالمقر المركزي لحركة النهضة وسط العاصمة، وأسفر بالخصوص عن إصابة القيادي في الحزب علي لعريّض على مستوى القدمين، بعد أن قفز من الطابق الثاني هربا من ألسنة اللهب، وقد تم نقلة إلى إحدى المصحات لتلقي الإسعافات الأولية فيما أصيب رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني بحروق، حسب ما أفاد به شهود عيان موفد (وات).

وقد تمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة كليا على الحريق وإخماده.

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