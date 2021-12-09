توننداكس ينهي حصّة الخميس على استقرار



نهت بورصة تونس معاملات، الخميس، على استقرار. وبلغ مستوى توننداكس وسط قيمة مبادلات لم تتجاوز 1،9 مليون دينار.

وشملت الارتفاعات 6 اسهم مقابل تراجع اداء 26 سهما ومحافظة 28 سهما على أسعاره السابقة.

وتمكن سهم تواصل القابضة من تصدر قائمة الاترفاعات بعد ارتفاعه بنسبة 4،22 بالمائة ليقفل عندذ سعر 0،740 دينار تلاه سهم الاتحاد الدولي للبنوك، الذّي تمكن من تحقيق زيادة بنسبة 3،62 بالمائة (16 د) فسهم السكنى، الذّي تطوّرت قيمته بنسبة 1،49 بالمائة (2،030 د).

في المقابل تراجع سهم التجاري للايجالي المالي ب3،27 بالمائة (11،800 د) وسرياليس بنسبة 2،35 بالمائة (8،300 د) كما تقهقر سعر سهم مصنع الورق الخشبي بتونس 2،20 بالمائة (4،880 د).