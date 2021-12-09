صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية : إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح من كوفيد-19



أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الخميس، إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بكوفيد-19 في نسخته الورقية أو الرقمية، ابتداء من 22 ديسمبر الجاري، من أجل الدخول إلى مكاتب الاستقبال وجميع مقراته الإدارية التابعة له.

ويشمل هذا الإعلان، الذي يأتي حسب بلاغ الصندوق اليوم، تطبيقا لأحكام المرسوم عدد01 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 والمتعلق بجواز التلقيح الخاصّ بفيروس “سارس كوف-2″، البالغين من العمر 18 سنة فما فوق من التونسيين أو المقيمين أو الأجانب الزائرين للبلاد التونسية، ويتعين عليهم الاستظهار بكل من جواز التلقيح عند الطلب وبوثيقة هوية المعني بالأمر.

ودعا الصندوق، إلى ضرورة التقيد التام بهذه الإجراءات وتيسير مهام القائمين على الاستقبال ومراقبة دخول العموم إلى فضاءات الصندوق، لضمان استمرارية إسداء الخدمات لفائدة المواطنين ، مشددا على مواصلة الالتزام بجملة التدابير الوقائية الأخرى وخاصة منها ارتداء الكمامات واستعمال السوائل المعقمة المتوفرة في جميع مداخل مقرات الصندوق.