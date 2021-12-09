قابس: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”



كشف منسق خلية اليقظة الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، اليوم الخميس، عن تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” توزعت الى اصابتين بكل من قابس الجنوبية وقابس الغربية، وذلك من مجموع 41 تحليلا اجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها بالوباء.

وأوضح جبران، في تصريح لـ”وات”، ان العدد الجملي للاصابات بفيروس “كورونا” قد بلغ منذ بداية الجائحة بالجهة 22 ألفا و415 إصابة منها 22 ألفا و393 حالة شفاء، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطةحاليا 22 حالة تتوزع الى 9 حالات بقابس الجنوبية و7 بمطماطة الجديدة، وحالتين بكل من المطوية ووذرف وقابس الغربية.

وأشار إلى أن 05 مرضى بفيروس كورونا يقيمون حاليا بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات الجهة، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي للوباء 05 اصابات لكل 100 الف ساكن.