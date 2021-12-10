ارتفاع نسبة الإصابات بأوميكرون في جنوب أفريقيا..

شهدت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جنوب أفريقيا ارتفاعا بنسبة 255 بالمائة في الأيام السبعة الماضية، وذلك مع الانتشار السريع الذي يغذّيه المتحوّر أوميكرون، وفقا لما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وبحسب مقدم رعاية صحية خاصّ في جنوب أفريقيا، فإنه رغم الارتفاع الأخير في الإصابات، والتي تشمل متحوريْ أوميكرون ودلتا، فإن نسبة كبيرة منها كانت بأعراض خفيفة أو متوسطة وبالتالي لم يكن هناك ضغط كبير على وحدات العناية المركزة في المستشفيات، وهو ما أكده تقرير سابق صادر عن المعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD) في البلاد.

وفي هذا الإطار، قال رئيس استراتيجية التهديدات البيولوجية للصحة واللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية، ماركو كافاليري، إن الوضع في أوروبا لا يزال “مقلقًا للغاية”، ويرجع ذلك أساسًا إلى انتشار متحور دلتا، في حين أشارت البيانات الأولية إلى سلالة أوميكرون قد تكون أكثر قابلية للانتقال من دلتا رغم أن معظم الإصابات بالمتحور الجديد كانت خفيفة.

وأضاف كافاليري: “مع ذلك، نحن بحاجة إلى جمع المزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كان طيف شدة المرض الناجم عن أوميكرون مختلفًا عن جميع المتحورات التي انتشرت حتى الآن، وبالتالي فإن الزمن كفيل بإثبات”، لافتًا إلى أن اللقاحات المعتمدة حاليًا كانت أقل فاعلية إلى حد كبير في تحييد متحور أوميكرون “لا زلنا بحاجة إلى جمع أجزاء الصورة بشكل أكثر دقة بشأن مستوى المناعة التي يمكن الاحتفاظ بها”.

وكالات