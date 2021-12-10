هذا موعد عطلة الشتاء المدرسية

يتمتع التلاميذ بعطلة بيوم واحد الجمعة 17 ديسمبر 2021 بمناسبة عيد الثورة، على ان تستأنف الدروس يوم السبت 18 ديسمبر، وفق ما أفادت به، اليوم الجمعة، مديرة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية نادية عقربي.

وأكدت العقربي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان عطلة الشتاء المدرسية تنطلق في موعدها المبرمج ضمن الرزنامة المدرسية لسنة 2021 – 2022 أي يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 وتمتد الى غاية 2 جانفي 2022.

وأشارت المسؤولة الى انه لا تغيير في رزنامة العطل المدرسية للسنة الدراسية الحالية وتم فقط اضفاء تعديل لتاريخ عيد الثورة وتغييره من يوم 14 جانفي الى يوم 17 ديسمبر.

ويأتي إقرار يوم 17 ديسمبر من كل سنة عيدا للثورة في تونس، بمقتضى أمر رئاسي صادر يوم 7 ديسمبر 2021 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليعوض يوم 14 جانفي الذي كان عيدا الثورة بمقتضى الأمر السابق عدد 317 لسنة 2011.