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نور الدين الطبوبي:”كلنا توانسا ومن حق الجميع قول كلمتهم في مستقبل البلاد”

2021/12/10 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 ،أن عناصر ومكونات الخيار الثالث الذي أعلنت عنه المنظمة مؤخرا، سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل.

وقال الطبوبي، في تصريح لإذاعة ”جوهر آف آم، ” أخطاء ما قبل 25 جويلية يجب التعلم منها والمضي نحو البناء الذي لا يجب أن يكون متسّرعا أو بقناعات شخصية وذاتية”.

وأضاف نور الدين الطبوبي: “كلنا توانسة ومن حق الجميع قول كلمتهم في الوطن ومستقبل البلاد”، لافتا إلى أن “مفتاح كل الاصالحات هو سياسي من خلال بناء مؤسسات ضامنة لدولة القانون والمؤسسات”.

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