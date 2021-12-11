انخفاض في الحرارة ورياح قوية تتجاوز 90 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات

مازالت الأجواء الشتوية تميز حالة الطقس، السبت، في مناطق الشمال و محليا الوسط حيث تكون السماء أحيانا كثيفة السحب مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية وطقس قليل السحب ببقية الجهات

ويتواصل هبوب رياح شمالية غربية قوية فقوية جدا من 60 إلى 80 كلم/س قرب السواحل و بالمرتفعات و تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبات ومعتدلة فقوية نسبيا من 30 إلى 50 كلم/س ببقية المناطق

البحر شديد الهيجان مع أمواج عاتية بالشمال وهائج ببقية السواحل وتسجل درجات الحرارة انخفاضا بالشمال و المرتفعات حيث تتراوح بين 08 و 13 درجة وتكون بين 14 و 19 درجة ببقية المناطق.