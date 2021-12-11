المنستير: تسجيل إصابتين إضافيتين بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت الجهة الصحية بالمنستير التصريح بإصابتين إضافيتين بفيروس “كورونا” المستجد بتاريخ 9 ديسمبر الجاري ليرتفع العدد الجملي للإصابات منذ مارس 2020-9 ديسمبر 2021 إلى 40 ألفا و171 إصابة، وفق ما أفاد به، اليوم السبت، المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة.

وتراجعت في المقابل الحالات النشطة إلى 96 حالة نشطة مقابل 97 حالة نشطة بتاريخ 8 ديسمبر الجاري، وانخفضت الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية إلى 5 حالات مقابل 7 حالات بتاريخ 8 ديسمبر الجاري.

وتراجع خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة إلى غاية 9 ديسمبر الجاري مستوى الاختطار بالجهة من متوسط إلى ضعيف بعد تسجيل 9 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير، وتراجع في ذات الفترة مستوى الاختطار بمعتمدية قصيبة المديوني من مرتفع 53 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن إلى متوسط 45 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.

وشهدت الجهة الصحية بتاريخ 9 ديسمبر الجاري التصريح بثلاث حالات تعاف إضافية ليتطور مجموع حالات الشفاء إلى 39 ألفا و64 حالة تعاف علاوة على تطور النسبة الجهوية للذين استكملوا التلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد إلى غاية 10 ديسمبر الجاري إلى 47 فاصل 14 في المائة من مجموع سكان ولاية المنستير، حسب ذات المصدر.