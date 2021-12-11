راس الجبل تحصل على 62 مم من الامطار ضمن مشهد ممطر ميز 15 ولاية خلال 24 ساعة الماضية

تصدرت ولاية بنزرت قائمة المناطق التي شهدت تساقطات مطرية، خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ الكميات 62 مم براس الجبل في حين بلغت قوة الرياح المسجلة 86 كلم في الساعة في كل من طبرقة وبنزرت.

وبين المعهد الوطني للرصد الجوي ، في بلاغ اصدره السبت حول كميات الامطار، هطول 50 مم على مستوى طبرقة التابعة لولاية جندوبة في حين تلقت كل من غزالة وماطر من ولاية بنزرت ، على التوالي 43 و 42 مم.

وشهدت 15 ولاية نزول امطار، خلال 24 ساعة الماضية، من بينها باجة التي سجلت هطول 40 مم بمنطقة نفزة في حين تلقت تونس العاصمة 18 مم على مستوى منطقة سيدي بوسعيد وبلغت الكميات بولاية بن عروس 20 مم ببئر الباي وقاربت بولاية منوبة 31 بمنطقة طبربة.

وتراوحت الكميات المسجلة بولاية الكاف بين 8 و 13 مم في حين تراوحت الكميات بولاية زغوان ما بين 5 و 15 مم لتحصل ولاية نابل على كميات بلغت 28 مم بالهوارية وسجلت ولاية سليانة كميات في حدود 10 مم بالكريب في حين تلقت ولاية المنستير ميلمترا واحد.

وشهدت طبرقة هبوب رياح ناهزت قوتها 86 كلم في الساعة في حين بلغت سرعة الرياح 61 كلم في الساعة بكل من القصرين وتالة ومطماطة .