مدنين: تسجيل حالتي وفاة بفيروس “كورونا” و46 إصابة محلية جديدة

سجّلت ولاية مدنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حالتي وفاة بفيروس “كورونا” و46 إصابة محلية جديدة من جملة 790 عيّنة تحليل “بي سي ار” وسريع، لتبلغ نسبة الحدوث 5 فاصل 9 بالمائة، ارتفع على إثرها إجمالي الوفيات إلى 1172 وفاة، والإصابات إلى 33662 إصابة منذ بداية انتشار الجائحة.

وتعلقت حالتي الوفاة، بشخص يبلغ من العمر 50 سنة، والآخر في الستينيات من العمر، لم يتلقى جرعات تلقيح ضد فيروس “كورونا”، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة، إلى 15 إصابة بميدون، منها 4 اصابات في صفوف التلاميذ، ولاول مرة منذ فترة 12 إصابة بجرجيس، منها إصابة لدى تلميذين، و8 اصابات بحومة السوق نصفها لدى تلاميذ، و6 اصابات بمدنين الجنوبية واحدة منها لدى تلميذ، و5 بمدنين الشمالية، وإصابة واحدة ببن قردان، ليبلغ عدد الإصابات في صفوف التلاميذ من بين هذه الاصابات الجديدة 12 إصابة.

ولاحظ الدكتور العنز، ان الوضع يتواصل دقيقا ويستوجب الحذر والانتباه والاتزام بقواعد وشروط التوقي من فيروس كورونا”.