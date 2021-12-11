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كاس العرب : المنتخب المصري هو منافس المنتخب التونسي في الدور نصف النهائي

2021/12/11 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

سيكون المنتخب المصري لكرة القدم منافس نظيره التونسي في الدور نصف النهائي لكاس العرب فيفا – قطر 2021 وذلك عقب تفوقه على المنتخب الاردني 3-1 بعد تمديد الوقت (الوقت الاصلي 1-1) اليوم السبت في الدور ربع النهائي.

وسجل يزن النعيمات هدف المنتخب الاردني (12) فيما جاءت اهداف المنتخب المصري بواسطة كل من مروان حمدي (45 ز1) واحمد رفعت (100) ومروان داود (119).

وكان المنتخب التونسي تاهل الى المربع الذهبي اثر فوزه على نظيره العماني 2-1 امس الجمعة.

وتقام مباراة الدور نصف النهائي بين المنتخبين التونسي والمصري يوم الاربعاء المقبل بملعب 974 بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت تونس.

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