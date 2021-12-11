المعطلون عن العمل المشمولون بالقانون عدد 38 ينفذون إضرابات جوع وسلسلة من التحركات الاجتجاجية

ينفذ المعطلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، حاليا، إضرابات جوع وسلسلة من التحركات الاحتجاجية بعدد من الولايات، تنديدا بتصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بتاريخ 19 نوفمبر الفارط بخصوص إستحالة تطبيق قانون 38، حسب ما أفاد به (وات)، السبت، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، حسيب العبيدي.

وأشار العبيدي، إلى انعقاد ورشة بعنوان الحق في الشغل/ قانون 38، السبت، خلال أشغال مؤتمر الحركات الاجتماعية والمواطنية الذي يشرف على تنظيمه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيام 10 و11و12 ديسمبر الجاري، أكد فيها المشاركون تمسكهم بتطبيق القانون 38 القاضي بالانتداب الاستثنائي لخريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم على دفعات في القطاع العمومي ومواصلة خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة.

كما عبر المشاركون عن مساندتهم المطلقة واللامشروطة لكل الأشكال النضالية التي يخوضها المعتصمين بولاية ال?صرين ومقر المندوبية الجهوية للتربية بسوسة، داعين جميع المعطلين عن العمل إلى توحيد الصفوف في التحركات الجهوية و الوطنية.

ودعا العبيدي باسم المعطلين عن العمل المشمولين بهذا القانون، كل مكونات المجتمع المدني من منظمات وطنية و الشخصيات الإعتبارية و مناضلي الحراك الإجتماعي والإعلام الوطني إلى مساندة المعطلين عن العمل في حقهم المشروع، وذلك باعتبار أن القانون عدد 38 قانون صادر بالرائد الرسمي والدولة ملزمة بتطبيقه.

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