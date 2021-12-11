وزارة النقل : تطبيق المرسوم عدد 1 المتعلق بجواز التلقيح بداية من 22 ديسمبر 2021 بالمعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية

أعلنت وزارة النقل، السبت، عن منع الأعوان والحرفاء وكافّة العموم البالغين من العمر 18 عاما فما فوق من الدخول الى المقرّات والمصالح والمرافق التابعة للمعابر الحدودية البرية والجوية (مطارات) والبحرية (موانئ)، بداية من يوم 22 ديسمبر الجاري، دون الإستظهار بجواز التلقيح في نسخته الورقية أو الرقمية

ويتنزل هذا القرار، تفعيلا للمرسوم عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021، والمتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف – 2″، وتطبيقا للإجراءات الخاصة بمجابهة دخول وانتشار الفيروس والسّلالة الجديدة “أوميكرون”

كما يمنع، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، دخول مرافقي المسافرين إلى المحطات الجوية والبحرية بجميع المطارات والموانئ التونسية، باستثناء مرافقي

المسافرين أصحاب الهمم ومرافقي المسافرين القاصرين والمواطنين القاصدين للمطارات والموانئ لقضاء بعض الشؤون الإدارية في علاقة

بالرحلات

وأكدت الوزارة أنه يتعيّن علي أفراد طواقم السفن الأجنبية الراسية بالموانيء التجارية التونسية عدم النزول إلى الأرض طيلة مدة الرسو إلا في الحالات

الاستثنائية، ويكونوا حاملين لجواز التلقيح وبعد إذن إدارة الميناء، مع الخضوع عند الاقتضاء إلي تحليل سريع

وشدّدت في هذا السياق، على تطبيق الإجراءات الصحية المستوجبة طبقا للبروتوكول الصحي بكامل المعابر الحدودية وتأمين عمليات

التعقيم وتوفير المستلزمات الضرورية للتوقي من انتشار الفيروس

وذكرت الوزارة، أنه منذ غرة ديسمبر 2021، انطلقت في تطبيق شروط قبول الوافدين على البلاد التونسية عبر المعابر الحدودية عملا بمقتضيات البلاغ الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 27 نوفمبر 2021