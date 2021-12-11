قابس : تسجيل حالتي وفاة و11 اصابات جديدة بفيروس بكورونا

ذكرت الادارة الجهوية للصحة بقابس أنها سجّلت حالتي وفاة بفيروس كورونا (02) وأنها تلقت نتائج 205 تحاليل أجريت على عينات مشتبه في اصابة اصحابها بكورونا وأثبتت وجود 11 اصابات جديدة بهذا الفيروس تتوزع الى 05 اصابات بكل من وذرف وقابس الجنوبية واصابة واحدة (01) في مطماطة الجديدة.

وقد بلغ العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا 22427 إصابة 22395 منها تجاوز أصحابها مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية فيما توجد بالجهة 30 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى تتوزع الى 13 حالة بقابس الجنوبية و07 حالات بوذرف و06 حالات بمطماطة الجديدة وحالتين (02) بكل من قابس الغربية والمطوية

ويوجد 10 مرضى بفيروس كورونا يقيمون بأقسام كوفيد 19 فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لهذا الفيروس 06 اصابات لكل 100 الف ساكن.

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