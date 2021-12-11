نابل: تسجيل حالة وفاة و 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل اليوم السبت حالة وفاة جديدة بفيروس كروونا المستجد تعود لرجل اصيل معتمدية قربة يبلغ من العمر 69 سنة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 1448 حالة منذ بداية الجائحة، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي، في تصريح لصحفية (وات).

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك على إثر القيام ب319 تحليلا مخبريا أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب7،5 بالمائة ليبلغ مجموع الحالات النشيطة 277 حالة.

وأشار السليمي إلى ان عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بلغ 16 حالة حيث قدرت نسبة استغلال أسرة الإنعاش ب50 بالمائة بالقطاع العام و0 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال اسرة الاوكسيجين 6 بالمائة بالقطاعين العام و الخاص.

ويبلغ بذلك مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة بولاية نابل 50743 حالة من بينها 49018 حالة تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد.