مدنين: حالة وفاة و29 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في الساعات ال24 الأخيرة

سجلت ولاية مدنين خلال الساعات ال24 الأخيرة، حالة وفاة بسبب فيروس كورونا لمسن لم يتلق أية جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، ليرتفع العدد الجملي لوفيات هذا الفيروس بالجهة، إلى 1172 وفاة، وفق مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

وارتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 33691 إصابة محلية، بتسجيل 29 اصابة محلية جديدة، مع إصابة وافدة من جملة 923 عينة خضعت للتحليل. وبذلك بلغت نسبة الحدوث 3 فاصل 3 بالمائة.

وتوزعت هذه الإصابات المحلية إلى 8 إصابات بحومة السوق و7 بجرجيس و6 بميدون و4 إصابات بمدنين الشمالية وإصابتين اثنتين بكل من مدنين الجنوبية وسيدي مخلوف، وجاءت من جملة هذه الاصابات 4 إصابات في صفوف التلاميذ، اثنان بكل من جرجيس وميدون. وبذلك “بدأت تتراجع إصابات التلاميذ مقارنة بمطلع الأسبوع، إلا أن الحذر يبقى واجبا”، وفق الدكتور زيد.

ويقيم بالمستشفيات العمومية 15 مصابا بفيروس كورونا، منهم 8 بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، و7 بالمستشفى الجامعي بمدنين، 4 منهم في قسم الإنعاش و3 يشغلون أسرة الأوكسيجين.

وتلقى أول أمس الجمعة 1407 أشخاص جرعات تلقيح ضد فيروس كورونا بمختلف مراكز التلقيح بالجهة، ليرتفع عدد الجرعات الجملية إلى 394544 جرعة.

بر