الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة يقرر تنفيذ اضراب عام جهوي يوم 6 جانفي 2022

قرر أعضاء الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة المنعقدة اليوم الاحد باشراف الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالدواوين صلاح الدين السالمي، تنفيذ اضراب عام جهوي بولاية سوسة يوم 6 جانفي 2022 وفق ما أكده الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة قاسم الزمني.

وذكر الزمني، في تصريح ل(وات) اليوم الاحد ان الاضراب العام الجهوي، الذي تم تاجيله في مناسبتين، ياتي على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة لاسيما بعد تواصل سياسات التهميش والاقصاء والتمييز السلبي، التي أصبحت تعاني منها ولاية سوسة والتي انعكست على مختلف القطاعات والمتمثلة بالخصوص في غلق المؤسسات الاقتصادية المنتجة وطرد العمال بتعلات واهية مثل ما هو الشأن بالنسبة لعمال السياحة واعوان شركة المعامل الالية بالساحل وعمال شركة حليب تونس.

وأضاف الزمني ان عوامل موضوعية أخرى، دفعت كذلك أعضاء الهيئة الإدارية للاحاد الجهوي للشغل بسوسة الى إقرار تنفيذ اضراب عام جهوي يوم 6 جانفي 2022، كتدهور المناح الاجتماعي بالإدارة الجهوية للصحة وبشركة النقل بالساحل واهتراء التحتية بعدد من المؤسسات التربوية بولاية سوسة والتي تحتاج الى بناء اكثر من 160 قاعة جديدة للتدريس نتيجة تفاقم مشكلة الاكتظاظ في الأقسام وكذلك النقص المسجل في إطارات التدريس والاشراف البيداغوجي.

وتابع بالقول “إن هذا الاضراب العام الذي تسانده بقية المنظمات الوطنية يعتبر بمثابة صيحة فزع يطلقها مواطنو الولاية بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بالجهة التي تستقطب مواطنين اصيلي جميع مناطق الجمهورية

واكد ان أعضاء الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة يحذرون الحكومة من تداعيات عدم الاستجابة لمطالب الجهة ومن مواصلة سياسة المماطلة والتسويف ويحملونها المسؤولية الكاملة في توتير المناخ الاجتماعي بالجهة

يذكر ان اشغال الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة خصصت كذلك لدراسة مشاريع لوائح مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل المقرر يوم 16 و17 فيفري بصفاقس