تسجيل 9930 مخالفة اقتصادية خلال تنفيذ 53445 زيارة رقابية في شهر نوفمبر

قامت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة وتنمية الصادرات خلال شهر نوفمبر الماضي، ب 53445 زيارة رقابية اسفرت عن تسجيل 9930 مخالفة، وفق ارقام نشرتها الوزارة على صفحتها الرسمية

وتتوزع المخالفات الى 5868 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية بنسبة 59 بالمائة، و2605 مخالفة في شفافية المعاملات بنسبة 26 بالمائة، و189 مخالفة في التلاعب بالدعم بنسبة 2 بالمائة، و1268 مخالفة في الجودة والميترولوجيا وبقية المجالات الاحرى بنسبة 13 بالمائة

كما تم وفق نفس الارقام، تسجيل 4584 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة بنسبة 46 بالمائة، و2693 مخالفة في المواد الغذائية العامة بنسبة 27 بالمائة، و821 مخالفة تم رصدها في المخابز والمطاعم والمقاهي بنسبة 8 بالمائة، و1832 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة بنسبة 19 بالمائة

اما في ما يتعلق باهم الحجوزات فقد شملت المواد الغذائية حيث تم بالخصوص حجز 432 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة و9ر19 طنا من السكر المدعم، و13173 لترا من الزيت النباتي المدعم، الى جانب حجز مدخلات الانتاج الفلاحي منها 145 طنا من المواد العلفية و82 طنا من الاسمدة

وتعلقت عمليات الحجز ايضا بمنتجات فلاحية طازجة، حيث تم حجز 533 طنا من الخضر والغلال و9ر3 اطنان من الدواجن واللحوم والاسماك و396 الف بيضة وبعض المواد الصناعية التى من بينها 136 الف علبة تبغ و3788 قطعة مواد تنظيف وتجميل و107 الاف قطعة من مواد مختلفة