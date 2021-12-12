جولة في بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاحد 12 ديسمبر

تداولت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الاحد، عددا من المستجدات والمتفرقات في تونس والعالم على غرار، اعلان رئيسة الحزب الحر الدستوري الحر، تنفيذ حزبها اعتصاما جديدا يوم 14 ديسمبر الجاري أمام مقر، اتحاد علماء المسلمين، وتسليط الضوء على النسخة الجديدة من موجز التسلسل الزمني للمستخدمين التي يخطط انستغرام لاعادة طرحها خلال العام الجديد 2022 الى جانب رصد تطورات العاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة الامريكية ونشر جديد الكورونا.

نقل، موقع إذاعة اكسبرس اف ام، عن “رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الأحد، قولها “لن نقبل بجمهورية

اللاّقانون .. ولن نقبل عملية إقصاء بالماكياج..”، معتبرة أن “الدستوري الحر هو الطرف الوحيد الذي لم يتورط مع الإخوان ولم يتورط في إفلاس الدولة”.

وأكدت موسي، وفق نفس الموقع، أن “حزبها سينفذ، اعتصاما جديدا يوم 14 ديسمبر الجاري، أمام مقر القرضاوي (اتحاد العلماء المسلمين فرع تونس) .. وحذرت السلطات من غلق المنافذ، والتصدي للمعتصمين بالقوة” مشددة على أنه “من الضروري التصدي للجمعيات التي تموّل الإرهاب وتدعي القيام بأنشطة اجتماعية”.

وفي جديد الكورونا، جاء في، موقع راديو جوهرة اف ام، أن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أعلن عن تسجيل 6 إصابات بسلالة ‘أوميكرون’ لفيروس كورونا وهي الحالات المؤكدة الأولى لهذا المتحور في أراضي البلاد”.

و”قال قوجة، خلال مؤتمر صحفي، متحدثا عن ما إذا وصل ‘أوميكرون’ إلى تركيا: نعم هو موجود هنا، لكن لا تقلقوا. حتى الآن تم رصد 6 حالات للإصابة، 1 في اسطنبول و5 في إزمير” مشددا “على أن المرضى الـ6 لم يكونوا بحاجة إلى نقلهم للمستشفى، وسجلت عليهم أعراض طفيفة فقط وهم يخضعون للمتابعة الخارجية”، حسب ما ورد بذات الموقع.

من جانبه سلط موقع اذاعة جوهرة اف ام، الضوء على اعلان الرئيس التنفيذي لـ”إنستغرام”، آدم موسيري، “أنه وبعد أكثر من 5 سنوات، يخطط لإعادة ‘نسخة جديدة’ من موجز التسلسل الزمني للمستخدمين خلال العام الجديد 2022”.

وقال، وفق نفس الموقع، “نحن نعمل حاليا على إصدار موجز تسلسل زمني نأمل في إطلاقه العام المقبل”، لافتا إلى “أن شركته تعمل على الميزة منذ شهور”.

و”لم يشارك رئيس “إنستجرام” تفاصيل إضافية حول كيفية عمل مثل هذه الميزة في حلتها الجديدة، لكنه قال إن الشركة تستهدف الربع الأول من 2022 لإطلاقه”، وفق نفس المصدر.

من جانبه، أفاد موقع راديو شمس اف ام، أن “نيوزيلندا تتجه إلى منع التدخين بشكل نهائي في المستقبل القريب لفئة الشباب. وبموجب قانون يتوقع أن يفعل العام المقبل، فإن كافة الأشخاص الذين ولدوا بعد عام 2008، لن يسمح لهم بشراء أي سيجارة طيلة حياتهم”.

ونقل الموقع، عن وزيرة الصحة النيوزيلندية، عائشة فيرال، قولها “نريد أن نتأكد من أن الشباب لن يبدؤوا التدخين على الإطلاق”.

و”حظيت الخطة بترحيب واسع في الوسط الطبي، لأن الأمر يتعلق بسابقة على المستوى الدولي من أجل تطويق عادة التدخين. وفي حال مضى هذا القرار قدما، فإنه بدءًا من سنة 2027، لن يكون أي شخص دون الرابعة عشرة قادرا على شراء أي سيجارة طيلة حياته، في البلد الذي يصل عدد سكانه إلى 5 ملايين نسمة”، حسب ورد نفس الموقع.

وجاء في، موقع اذاعة شمس اف ام، أن “عواصف ثلجية عنيفة ضربت الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وتسببت في انقطاعات للكهرباء وأضرار مادية جسيمة. وفي كندا، تسببت عاصفة ثلجية في انقطاع الكهرباء عن 280 ألف منزل ومنشأة”.

و”قالت شركة هايدرو وان للكهرباء، إن رياحا شديدة هبت على إقليم أونتاريو الكندي، أدت إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 280 ألف منزل ومنشأة، لكن التيار عاد لبعض المتضررين في وقت لاحق”، وفق ما ورد بالموقع.

وأضاف، نفس المصدر، أنه “في الولايات المتحدة، اجتاح انهيار جليدي جزءا من منتجع للتزلج في ولاية واشنطن الأميركية يستخدم للوصول إلى مناطق تزلج نائية، مما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 60 عاما ومحاصرة آخرين مؤقتا”.

و”أعلنت السلطات الأمريكية عن مصرع 79 شخصا على الأقل وسط مخاوف من أن هذا العدد أكبر بكثير جراء موجة أعاصير ضربت الولايات المتحدة ووصفها الرئيس، جو بايدن، من الأكبر في تاريخ البلاد”، حسب ما جاء بذات الموقع.