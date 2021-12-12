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وزارة الصحة تسجّل 4 وفيات جديدة و152 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بتاريخ 11 ديسمبر 2021

2021/12/12 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


أحصت وزارة الصحة 4 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد و152 إصابة مؤكدة بعد إجراء 4562 تحليل بتاريخ أمس السبت 11 ديسمبر الجاري، أي بنسبة تحاليل إيجابية ب 3.33 بالمائة، وفق آخر الاحصائيات التي تضمنها البلاغ اليومي المتعلق بتطورات الوضع الوبائي وانتشار فيروس كورنا في تونس.
وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى حدود 25.432 وفاة منذ ظهور الفيروس في تونس في مارس 2020 فيما ارتفع العدد الجملي للإصابات إلى 719.586 إصابة .
وفي المقابل بلغ عدد المتعافين أمس السبت، 151 متعافيا، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين 692.768 متعافيا.
كما أحصت الوزارة يوم أمس ، 204 مصابا مقيما بالمستشفيات والمصحات الخاصة، بعد قبول 13 مصابا جديدا بها، فضلا عن 59 حالة مفيمة بأقسام الانعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص و9 حالات تحت التنفس الاصطناعي بالقطاعين العام والخاص.

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