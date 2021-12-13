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ليبيا: مفوضية الانتخابات تؤجل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة إلى موعد غير محدد

2021/12/13 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا السبت للماضي تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، قبل أسبوعين من موعد الاستحقاق الحاسم في البلد الذي يعيش منذ عقد حالة من الفوضى.

ولم تحدد المفوضية موعدا جديدا لنشر القائمة، وهي الخطوة الأخيرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

وفق اللوائح المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأولى بالاقتراع العام في تاريخ ليبيا والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، كان يفترض نشر القائمة النهائية بعد أسبوعين من انتهاء الطعون واستئناف قرارات المحاكم المتعلقة بالمرشحين.

لكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قالت في بيان على موقعها إنه لا يزال يتعين عليها أن “تتبنى بعض الإجراءات القضائية… وأخرى قانونية… قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية”.

وأضافت أنه “نظرا لحساسية هذه المرحلة”، فإن المفوضية “سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها”.

 

أ.ف.ب

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