المنستير: تسجيل 8 إصابات إضافية بفيروس “كورونا” و5 حالات تعافي خلال يومين

ارتفع العدد الجملي للإصابات فيروس “كورونا” المصرح بها في الفترة من مارس 2020 الى ديسمبر 2021 إلى 40 ألفا و181 إصابة وحالات التعافي إلى 39 ألفا و73 حالة شفاء بعد التصريح خلال يومي 10 و11 ديسمبر الجاري ب08 إصابات إضافية، و05 حالات تعافي جديدة، وفق ما اعلنت عنه اليوم الاثنين الإدارة الجهوية للصحة.

وارتفعت بالجهة الصحية بالمنستير بتاريخ 11 ديسمبر الجاري الحالات النشطة إلى 97 حالة نشطة مقابل 96 حالة نشطة بتاريخ 9 ديسمبر الجاري، وإلى 7 حالات مقيمة مصابة بفيروس “كورونا” من بينها حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة وحالتين بأقسام أخرى بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، و3 حالات مقيمة بالمستشفى الجهوي د. امحمد بن صالح بالمكنين وحالة واحدة بالمستشفى الجهوي الحاج عليّ صوّة بقصر هلال مقابل 5 حالات بتاريخ 9 ديسمبر.

وحافظت الجهة على مستوى اختطار ضعيف مسجلة خلال ال14 يوما الأخيرة وإلى حدود يومّ 11 ديسمبر الجاري، 9 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن بالجهة مع تصنيف 3 معتمديات ذات مستوى اختطار متوسط وهي قصيبة المديوني (29 إصابة)، والمنستير (14 إصابة)، وجمال (13 إصابة) لكلّ 100 ألف ساكن في حين أنّ بقية معتمديات الجهة العشرة ذات مستوى اختطار ضعيف.