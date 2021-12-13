وزارة أملاك الدولة تسترجع ضيعة دولية فلاحية بولاية منوبة على مساحة 542 هكتار

تمكنت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة، الاثنين، من استرجاع الضيعة الدولية الفلاحية “برج التومي 1” الماسحة لـقرابة 542 هكتارا ، والكائنة بمعتمدية البطان من ولاية منوبة

وجاء ذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة نظرا لجملة الإخلالات الإنمائية والتعاقدية المسجلة بما جعل الضيعة في حالة إهمال، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بالفيسبوك.

ويحتوي العقار المستردّ على بناءات دولية قديمة و3 آبار دولية وزياتين ومعصرة زيتون ومخازن تبريد، كما يضمّ، أيضا، أشجارا مثمرة مختلفة الأنواع من بينها لوز وفستق وعوينة وإجاص وقوارص وكذلك مساحات للزراعات الكبرى.

وتم تسليم الضيعة إلى ديوان الأراضي الدولية “وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى” في انتظار إعادة توظيفها في أقرب الآجال.

وجرت عملية التنفيذ، بحضور جميع الأطراف الجهوية والمحلية المتداخلة وممثلي الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة، بالتنسيق المحكم مع السلط الأمنية بالجهة.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بمنوبة قد تمكنت من استرداد 2200 هكتار من الأراضي الدولية بولاية منوبة منذ انطلاق الحملة الوطنية للاسترجاع في 2018 وإلى حدّ اليوم، وفق ما أورده المصدر ذاته.