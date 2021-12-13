وزارة الصحة تحصي 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بالكوفيد و76 إصابة مؤكدة بالفيروس

أحصت وزارة الصحة، يوم أمس الأحد، 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد و76 إصابة مؤكدة بالكوفيد 19، بنسبة تحاليل إيجابية تقدر بـ 2.01 بالمائة، وفق آخر المعطيات الإحصائية التي ضمنتها الوزارة عشية الاثنين في بلاغها اليومي حول تطورات الوضع الوبائي وانتشار فيروس كورونا في تونس.

وارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات إلى 25.437 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات الجملية 719.662 إصابة منذ ظهور الفيروس في تونس بداية مارس 2020.

وتعافى يوم أمس، 166 مصابا، ليصل العدد الجملي للمتعافين، 692.934 متعافيا.

وعلى صعيد آخر، سجلت الوزارة، الأحد، توافد 10 حالات جديدة على المستشفيات والمصحات الخاصة ليرتفع بذلك عدد المقمين بها إلى 212 حالة. وبلغ عدد الحالات المقيمة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 64 حالة في الوقت الذي يخضع فيه 10 مصابين للتنفس الاصطناعي بالقطاعين الخاص والعام.