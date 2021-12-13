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المهدية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا مع حالة وفاة واحدة

2021/12/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ94 عينة، صدرت الاثنين، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة مصاب واحد.

وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية، إلى 7 إصابات بالمهدية وإصابة واحدة بكل من السواسي وأولاد الشامخ.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25865 إصابة من بينها 24959 حالة شفاء و778 حالة وفاة و128 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 883 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس من بينهم 494 انتفعوا بالجرعة الأولى و132 بالجرعة الثانية و253 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى 4 مواطنين تطعيما بهدف السفر خارج حدود البلاد.

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