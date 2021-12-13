توننداكس يقفل حصّة الإثنين على شبه استقرار..

أقفلت حصّة، الإثنين، في بورصة تونس، على شاكلة الحصص السابقة، على شبه استقرار وإن إتجه توننداكس نزولا مسجلا تراجعا طفيفا لم تتخط نسبته 0،06 بالمائة ليصل إلى مستوى 6968،79 نقطة وسط معاملات بقيمة 3،6 مليون دينار، بحسب مؤشرات االوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وعرف سهم شركة النقل بواسطة الانابيب أفضل اداء إثر ارتفاع سعره بنسبة 5،7 بالمائة ليبلغ مستوى 12،900 دينار في نهاية الحصّة دون تسجيل أي مبادلات على السهم ذاته.

في ما أنهى سهم بولينا القابضة الحصة على زيادة بنسبة 2،6 بالمائة (11،670 دينار) في ما لم تتجاوز قيمة المبادلات على السهم 20 ألف دينار.

وتدحرج سعر سهم الخطوط التونسيّة بنسبة 3،6 بالمائة (0،540 د) مع تسجيل معاملات هزيلة في حدود الألفي دينار. يذكر أنّ أداء السهم تدهور بنسبة 8، بالمائة منذ بداية سنة 2021.

وأقفل سهم الشبكة التونسيّة للسيّارات والخدمات متراجعا بنسبة 0،2 بالمائة (6،190 د). وكلا، السهم الاكثر حركية خلال الحصّة مع جذب معاملات بقيمة 1،7 مليون دينار أي ما يعادل تقريبا نصف حجم المعاملات الجملي للحصّة.