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جوهر بن مبارك معلقا على قرارات رئيس الجمهورية: “أسقط السقف فوق رؤوس جميع من طالبوه بسقف”..

2021/12/13 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

علق الناشط السياسي جوهر بن مبارك على كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد التي اعلن فيها عن سقف زمني للإجراءات الاستثنائية وجملة من القرارات اهمها تنظيم استفتاء شعبي وموعد الانتخابات التشريعية وقال بن مباارك:” أسقط السقف فوق رؤوس جميع من طالبوه بسقف يستر موقفهم هاهم في العراء تماما..”

وتابع بن مبارك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك “امّا من لم يتردّدوا ولم يرتبكوا فلنا شرف النضال لاسقاط الإنقلاب وسنواصل. ”

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