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هيئة الدفاع عن سمير بالطيب: “موكّلنا تعرّض الى عدّة ضغوطات”

2021/12/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت هيئه الدفاع عن سمير الطيب، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 ،بأن ملف موكلها فارغ، مشيرة إلى أنه تعرض إلى ضغوطات عدة أهمها الوضع العام المشحون بالبلاد وأجواء التسخين والمحاكمات الفايسبوكية إضافة إلى التسرع من قبل القضاء في اتخاذ قرار الايقاف دون الأخذ بعين الاعتبار وجود قرينة البراءة.

وحذر عضو هيئة الدفاع انور الباسطي خلال نقطة إعلامية، من “الثنائية بين محكمة المحاسبات والقضاء العدلي”، موضحا أن تقارير محكمة المحاسبات أصبحت قرآنا من المفروض على القضاء العدلي تطبيقه وهذا امر غير صحيح حسب قوله.

وأضاف الباسطي أن للقضاء العدلي الوسائل للبحث والتحقيق وأن تقارير محكمة المحاسبات لا يجب أن تقيد عمل القضاء العدلي.

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