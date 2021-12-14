معز الجودي يعلّق على مسألة نهب 13 مليار دينار من المال العام التي أعلن عنها قيس سعيّد

أكّد الخبير في الشأن الاقتصادي معز الجودي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن الـ 13 ألف مليار دينار المنهوبة التي تحدّث عنها رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد غير موجودة سوى في خياله الشّاسع.

وكتب الجودي:

بربي تصورو رجل أعمال يقع تحديده كأفسد مخلوق في البلاد و في إطار صلح لازمو يمشي يستثمر في أفقر معتمدية؟! هو ساعة وقتلي بش يقع إختيارو كأفسد رجل أعمال ماعاتش بش تقوملو قايمة حياتو كاملة؟! البنوك معاتش بش تسلفو فرنك و حتي حد ما عاتش بش يتعامل معاه! و زيد ترميه في أفقر معتمدية و تجي للأهالي لغادي و تقلهم هانا جبنالكم أفسد مخلوق في البلاد، أطلبو منو ٱش تحبو؟! توا هاذي تصورات و حلول جدية في بلاد منهارة؟! لا حول و لا قوة إلا بالله! و 13 مليار دينار ماهيش موجودة إلا في الخيال الشاسع متع سيد الرئيس! أرقام وهمية و غير محينة و زيد ٱليات غريبة و عجيبة و خاصة غير واقعية! علي مراد الله، تونس غارقة في مستنقع و وقت ثمين مهدور و الأمال تتبخر كل يوم!