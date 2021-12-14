المنستير: 3 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” و100 حالة نشطة و10حالات محل إيواء بالمستشفيات العمومية

سجلت الجهة الصحية بالمنستير تطورا في عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، حيث ارتفع المجموع إلى 40 ألفا و194 إصابة في الفترة الممتدة من مارس 2020 الى غاية 12 ديسمبر الجاري، بعد التصريح ب3 إصابات إضافية.

وارتفعت الحالات النشطة إلى 100 حالة نشطة، مقابل 97 حالة نشطة بتاريخ 12 ديسمبر الجاري, وفق ما أعلنت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

كما شهدت الجهة تطورا في الحالات المصابة بفيروس كورونا المقيمة بالمستشفيات العمومية إلى 10 حالات، منها حالة بقسم الإنعاش والعناية المركزة، مقابل 7 حالات بتاريخ 11 ديسمبر الجاري.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة، بأنّها لم تسجل بتاريخ 12 ديسمبر الجاري التصريح بوفيات أو حالات تعافي إضافية، لتحافظ الجهة على مجموع 1011 وفاة و39 ألفا و73 حالة تعافي.

وبلغت النسبة الجهوية للأشخاص الذين استكملوا التلقيح إلى غاية 13 ديسمبر الجاري، 47 فاصل 48 في المائة، والّذين تلقوا الجرعة الثانية 35 فاصل 75 في المائة.

اما فيما يتعلق بنسب التغطية الجهوية للذين استكملوا التلقيح ضدّ “كوفيد19” حسب السن، فتطورت إلى 52 فاصل 36 في المائة بالنسبة إلى الشريحة العمرية 15-39 سنة، و77 فاصل 33 في المائة للشريحة العمرية 40-59 سنة، و89 فاصل 82 في المائة للذين أعمارهم 60 سنة فما فوق.