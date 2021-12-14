دراسة تكشف: 70 بالمائة من المصابين “بأوميكرون” سنهم دون 40 سنة..

تشير البيانات الأولية المتوافرة حول متحوّر أوميكرون إلى أن معظم المصابين به هم من الشباب المحصنين تحصينا كاملا باللقاحات.

وتكشف البيانات التي جُمعت في الفترة الأخيرة أن الشباب المحصنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا هم من ينقلون العدوى بالمتحور الجديد في الدول التي تتسم بالتنوع مثل المملكة المتحدة، والدنمارك، وجنوب أفريقيا، وفقا لصحيفة التليجراف البريطانية.

وأشارت البيانات التي تم جمعها في الدنمارك، الرائدة في مجال فحوص التسلسل الوراثي، إلى أن 3437 حالة إصابة بأوميكرون تم اكتشافها في البلاد، من بينهم 70 في المائة من الشباب أقل من 40 سنة، وفقا لمعهد ستاتينز سيروم.

وأضافت البيانات أن 75 في المائة من المصابين بالمتحور الجديد كانوا محصنين تحصينا كاملا باللقاحات المضادة للفيروس؛ حيث أكد المعهد أنه حتى بعد التحصين الكامل باللقاحات، قد تحدث الإصابة بأوميكرون.

وارتفع عدد الحالات المصابة بهذا المتحور بحوالي الثلث منذ ظهوره في الدنمارك رغم أن 80 في المائة من السكان محصنين بجرعتين من لقاحات كورونا.

وكالات