الطبوبي: الحكومة طلبت من الاتحاد الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل التقليص بنسبة 10 بالمائة من أجور الوظيفة العمومية

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، الثلاثاء بصفاقس، ان الحكومة طلبت من الاتحاد الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل التخفيض بنسبة 10 بالمائة في أجور الوظيفة العمومية.

واضاف الطبوبي، خلال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ان هذا البرنامج الاقتصادي، الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع مع اتحاد الشغل السبت الماضي، يقضي كذلك بتجميد الاجور لخمس سنوات قادمة ورفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام.

ودعا الطبوبي إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والكشف عن الاشكاليات التي تعيشها البلاد أمام الرأي العام، عوض عن طرحها فقط في “المكاتب المغلقة”، حسب تعبيره.